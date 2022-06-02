Son Dakika: Arda Güler dünyada ilk sıraya yerleşti!

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Transfermarkt, Süper Lig'de sezonun sona ermesinin ardından futbolcuların piyasa değerlerinde güncellemelere imza attı. Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler listeye damga vurdu.

Fanatik'in derlemesine göre; Transfermarkt'ın son güncellemesinin ardından Süper Lig'de tam 8 futbolcu güncel piyasa değerini 2 milyon euronun üstünde arttırdı. Listenin zirvesinde yer alan isimler dikkat çekti.

İşte Süper Lig'de sezonun bitmesiyle birlikte güncel piyasa değerini en fazla arttıran 8 futbolcu:

8 - EMİRHAN İLKHAN

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Emirhan İlkhan güncel piyasa değerini 2 milyon euro yükseltti. Genç futbolcu bu artışla birlikte 3 milyon euroluk değerin sahibi oldu. 18 yaşındaki orta saha Beşiktaş A Takımı formasını bu sezon 11 kez giyme fırsatı yakaladı. Genç futbolcu bu süreçte rakip fileleri 1 kez havalandırdı.

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7 - YUNUS AKGÜN

Galatasaray'ın sezon başında Adana Demirspor'a kiraladığı genç yıldız Yunus Akgün de piyasa değerini yükselten ve dikkat çeken isimler arasında yer aldı. 21 yaşındaki sağ kanat bu sezon 8 gol ve 11 asist üretti. Genç oyuncunun piyasa değeri 2 milyon euro artarak 7 milyon 500 bin euroya çıktı.

6 - BRIGHT OSAYI SAMUEL

Fenerbahçe'de Vitor Pereira döneminde sağ beke evrilen ve İsmail Kartal'la da mevkisine alışan Bright Osayi Samuel'de grafiğini yukarı doğru çıkaran isimler arasında yer aldı. 24 yaşındaki Nijeryalı oyuncunun piyasa değeri 2 milyon euro yükseldi ve 8 milyon euro oldu.

5 - VICTOR NELSSON

Galatasaray'ın Danimarkalı savunmacısı Victor Nelsson da piyasa değerini yukarıya doğru geliştirdi. Sarı-kırmızılılar adına kötü geçen sezonda kendini kanıtlayan futbolcunun değeri 2 milyon euro artarak, 12 milyon euroya çıktı.

4 - DIEGO ROSSI

Fenerbahçe'nin bonservisini aldığı Diego Rossi listenin dördüncü sırasında yer aldı. Uruguaylı futbolcu piyasa değerini 2 milyon euro yükseltti. Diego Rossi'nin güncel piyasa değeri 14 milyon 500 bin euro olarak gösteriliyor.

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3 - MIGUEL CRESPO

Sarı-lacivertlilerin sezon başında kadrosuna kattığı Miguel Crespo da bu sezon gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine taktı. Tecrübeli orta sahanın güncel piyasa değeri 3 milyon euro yükseldi. Miguel Crespo'nun yeni değeri 8 milyon euro oldu.

2 - MIN JAE KIM

Fenerbahçe'nin Güney Koreli savunmacısı Min Jae Kim listede ikinci sırada yer aldı. Tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri 3 milyon euro arttı. Avrupa'nın büyük kulüplerinin radarında olan Min Jae Kim'in yeni değeri 14 milyon euro oldu.

1 - ARDA GÜLER

Fenerbahçe taraftarlarının sevgilisi haline gelen Arda Güler, Süper Lig'de güncel piyasa değeri en fazla yükselen isim oldu. 17 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 3 milyon 800 bin euro artarak, 6 milyon euroya yükseldi.

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ARDA EN DEĞERLİSİ

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler, 2005 doğumlu futbolcular arasında güncel piyasa değeri en yüksek isim oldu. Genç oyuncuyu 4 milyon euroyla Noah Mbamba ve Roger Fernandes ikilisi takip etti.

Spor Toto Süper Lig'de güncel piyasa değeri en yüksek 10 futbolcu şu şekilde sıralandı:

10 - Abdülkadir Ömür: 10 milyon 500 bin euro

9 - Ferdi Kadıoğlu: 10 milyon 500 bin euro

8 - Victor Nelsson: 12 milyon euro

7 - Attila Szalai: 12 milyon euro

6 - Min Jae Kim: 14 milyon euro

5 - Marcao: 14 milyon euro

4 - Diego Rossi: 14 milyon 500 bin euro

3 - Altay Bayındır: 16 milyon euro

2 - Kerem Aktürkoğlu: 16 milyon 500 bin euro

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1 - Uğurcan Çakır: 18 milyon euro