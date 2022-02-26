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Son Dakika: Arda Güler dillerden düşmüyor! "Bir gün Real Madrid'e gidebilir"

#Arda Güler#Fenerbahçe#Real Madrid
Son Dakika: Arda Güler dillerden düşmüyor Bir gün Real Madride gidebilir

Sport.cz yazarı Jan Maly, Fenerbahçe forması giyen Arda Güler hakkında yazdığı övgü dolu yazıda genç futbolcunun kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Real Madrid'e gidebileceğini savundu.

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Fenerbahçe forması giyen genç yıldız Arda Güler'in son dönemdeki ışıltılı performansı dillerden düşmüyor.

Son olarak Slavia Prag karşısında Margim Berisha'nın golünden önceki çalımları ve pozisyonu hazırlayış şekliyle baş döndüren 17 yaşındaki yıldız oyuncu, Çek basınının dahi dikkatini çekti.

Sport.cz yazarı Jan Maly, Arda Güler hakkında yazdığı övgü dolu yazıda genç futbolcunun kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Real Madrid'e gidebileceğini savundu.

Jan Maly'nin sözleri şu şekilde:

“Bazıları ona bakınca Real Madrid’in efsanesi Guti’yi görüyor. Son yıllardaki en iyi Türk oyuncu olan Emre Belözoğlu’nu da andırıyor. Fenerbahçe onu koruyor ve kolluyor. Özel bir şoförü var. Yakında yeni sözleşmeye imza atması da bekleniyor ve yeni sezonda çok daha fazla sorumluluk alması muhtemel. Bir gün Real Madrid’e gidebilir.”

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#Arda Güler#Fenerbahçe#Real Madrid

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