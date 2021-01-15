Son Dakika | Fenerbahçe ve Apollon, Attila Szalai transferini açıkladı!

Apollon Limassol, Macar stoper Attila Szalai için Fenerbahçe ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Apollon'un açıklamasında "Apollon, Fenerbahçe ile Attila Szalai'nin transfer hakları için prensip anlaşmasına varıldığını resmen açıklamaktadır. Macar milli stoper önümüzdeki saatlerde İstanbul'a gidecek ve Fenerbahçe için sağlık kontrollerinden geçecek." ifadeleri yer aldı.

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Sarı-lacivertli kulüp de Szalai transferi için "Kulübümüzün ilgilendiği Macaristan Milli Takımının 22 yaşındaki stoperi Attila Szalai, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer süreçlerini ilerletmek adına İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." şeklinde açıklama yaptı.

Bu sezon Kıbrıs takımıyla toplam 19 maça çıkan Szalai, 3 gol atıp 3 de asist yaptı.

Szalai, UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye'nin Macaristan ile oynadığı iki maçta da forma giydi. Milli Takımımız bu iki maçta da rakibine gol atamamıştı.