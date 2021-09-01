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GeriFutbol Son dakika: Antwerp'e transfer olan Samatta'dan Fenerbahçe'ye veda mesajı
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Futbol
Haber Giriş: 01.09.2021 - 13:49 | Son Güncelleme:

Son dakika: Antwerp'e transfer olan Samatta'dan Fenerbahçe'ye veda mesajı

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Son dakika: Antwerp'e transfer olan Samatta'dan Fenerbahçe'ye veda mesajı

Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonuyla Belçika ekibi Antwerp'e kiralık gönderdiği Mbwana Samatta, Sarı-lacivertli kulüp için veda mesajı paylaştı.

Fenerbahçe'eden Antwerp'e transfer olan Mbwana Samatta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Bana verdiğiniz fırsat için teşekkürler Fenerbahçe. Sizin içn en iyisini diliyorum." dedi.

Antwerp'e katılmasıyla ilgili de paylaşım yapan Tanzanyalı forvet; "Sezon sonuna kadar Antwerp'e geldiğim için mutluyum. Taraftarların önünde maça çıkmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Royal Antwerp, Mbwana Samattanın transferini resmen duyurdu Fenerbahçe de açıkladı...
Son Dakika: Royal Antwerp, Mbwana Samatta'nın transferini resmen duyurdu! Fenerbahçe de açıkladı...

Son dakika: Antwerpe transfer olan Samattadan Fenerbahçeye veda mesajı

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