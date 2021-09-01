Son dakika: Antwerp'e transfer olan Samatta'dan Fenerbahçe'ye veda mesajı

Fenerbahçe'eden Antwerp'e transfer olan Mbwana Samatta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Bana verdiğiniz fırsat için teşekkürler Fenerbahçe. Sizin içn en iyisini diliyorum." dedi.

Antwerp'e katılmasıyla ilgili de paylaşım yapan Tanzanyalı forvet; "Sezon sonuna kadar Antwerp'e geldiğim için mutluyum. Taraftarların önünde maça çıkmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Hemen Misli.com'a üye ol, ilk 100 TL'lik kuponuna 100 TL hediye! Yeni üyelere özel...