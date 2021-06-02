Son dakika: Antonio Conte'nin yeni takımı Tottenham olabilir!
İtalya Serie A'da Inter'i şampiyon yapan ancak takımdan ayrılan Antonio Conte'nin yeni adresi Tottenham olabilir. İtalya basınında yer alan habere göre taraflar resmi görüşmelerde önemli mesafe kaydetti.
Spor Arena Dış Haber - Tottenham, Jose Mourinho ile yollarını ayırmasının ardından yeni teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. PSG'nin başındaki eski teknik direktörü Mauricio Pochettino'yu düşünen Kuzey Londra ekibi, Fransız kulübünden beklediği geri dönüşü alamamıştı.
Sky Sport Italia'nın haberine göre Tottenham, Inter'i şampiyon yapan ve takımdan ayrılan Antonio Conte ile görüşüyor. Haberde tarafların resmi görüşmelerde önemli mesafe kaydettiği belirtildi.
Hemen Misli.com'a üye ol, iddaa heyecanını Misli.com'da yaşa...