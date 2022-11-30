Son Dakika: Anthony Nwakaeme İstanbul'da! Beşiktaş istiyordu...

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Trabzonspor'dan ayrılarak Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Fayha'a transfer olan Anthony Nwakaeme, sosyal medya hesabından sürpriz bir İstanbul paylaşımında bulundu.

Al Fayha'dan ayrılacağı ve Beşiktaş'a imza atacağı konuşulan Anthony Nwakaeme, İstanbul'a geldiğini belirten bir fotoğraf paylaştı. Yıldız oyuncu söz konusu paylaşımda, "Ya size bütün hikayeyi anlatırsam..." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ DÜĞMEYE BASTI

Beşiktaş, Trabzonspor'dan sezon başında Al-Fayha'ya transfer olan Anthony Nwakaeme transferi için düğmeye bastı. Dünya Kupası sonrası teklif gelmesi durumunda N'Koudou'yu hemen satmayı planlayan Beşiktaş'ın sol kanadı Nwakaeme ile doldurması bekleniyor.

Dünya Kupası arasını fırsat bilen BEŞİKTAŞ transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlılar, Şenol Güneş'in talimatıyla sol kanada takviye yapmak istiyor. Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in planları içerisinde yer almayan Kevin N'Koudou, Dünya Kupası sonrası teklif gelmesi halinde hemen satılacak. Siyah-beyazlılar ise Kamerunlu futbolcudan doğan boşluğu eski Trabzonsporlu Anthony Nwakaeme ile doldurmaya çalışacak.

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Suudi Arabistan ekibi Al-Fayha'da mutsuz olan Nwakaeme'nin, Ocak ayında sözleşmesini feshederek Türkiye'ye dönmek istediği belirtildi. Siyah-beyazlılar, sözleşmesini sonlandırması halinde Nijeryalı yıldızı renklerine bağlayacak.