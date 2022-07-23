Son Dakika: Anthony Nwakaeme, Hull City'e gidiyor!

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Süper Lig'de Trabzonspor ile şampiyonluk yaşayan ve sonrasında sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlayamayan Anthony Nwakeme'nin yeni takımı belli oluyor.

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Anthony Nwakaeme, Hull City ile resmi sözleşme imzalamak için menajeriyle birlikte İngiltere’ye gitti.

Trabzonspor'da 4 sezon forma giyen Nwakaeme, çıktığı 145 maçta 47 gol atıp 40 asist yaptı. Nijeryalı futbolcu geçen sezonki şampiyonluğa 36 maçta 15 gol 11 asist yaparak katkı vermişti.

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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Türkiye'den daha önce; Allahyar, Ozan Tufan ve Doğukan Sinik'i kadrosuna kattı.