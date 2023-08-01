Son Dakika: Antalyaspor'un acı günü! Çınar Çelebi hayatını kaybetti

Haberin Devamı

Fraport TAV Antalyaspor, altyapı oyuncusu Çınar Çelebi'nin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İŞTE O AÇIKLAMA

Bir süredir tedavi gören altyapı sporcumuz, 2007 doğumlu Çınar Çelebi'nin hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum evladımıza Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve camiamıza başsağlığı dileriz.

Çınar Çelebi için Hasan Subaşı Tesislerimizde 01 Ağustos 2023 Salı günü (bugün) saat 15.00'te bir tören düzenlenecektir. Çınar'ımızın cenazesi, ikindi namazına müteakip Meydan Kavağı Türbeli Mezarlığı'nda defnedilecektir.