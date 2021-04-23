Son Dakika: Antalyaspor'dan Galatasaray maçı öncesi Mete Kalkavan atamasına tepki!

Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Antalyaspor-Galatasaray maçına hakem Mete Kalkavan'ın atanmasıyla ilgili flaş tepki geldi.

Akdeniz ekibi karara "Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’nun yıllardır 'İstanbul takımlarını üzmeyelim' mantığı ile yapılan atamalarından biri ile daha karşı karşıyayız." ifadelerinin yer aldığı bir açıklamayla tepki gösterdi.

İşte Antalyaspor'un açıklaması;

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun yıllardır “İstanbul takımlarını üzmeyelim” mantığı ile yapılan atamalarından biri ile daha karşı karşıyayız.

Spor Toto Süper Lig'de 24 Nisan Cumartesi günü Galatasaray ile oynayacağımız karşılaşmaya Mete Kalkavan'ın atanmış olduğunu kulübümüz adına hayret ve şaşkınlıkla, Türk futbolu adına endişe ile öğrenmiş bulunmaktayız.

Bilinmesini isteriz ki; balık hafızalı değiliz.

Mete Kalkavan'ın 18 Şubat 2019 tarihinde oynadığımız Medipol Başakşehir karşılaşmasında aleyhimize yapmış olduğu, maçın skoruna etki edecek hataları unutamadık.

5 Mayıs 2019 tarihinde oynanan Göztepe müsabakasında, karşılaşma 1-1'ken rakibimiz lehine verdiği 2 penaltı kararını unutmadık.

2 Kasım 2020 tarihindeki Fenerbahçe karşılaşmasında VAR hakemi iken müsabakanın hakemi Bahattin Şimşek'i nasıl yanlış yönlendirip skora etki ettiğini unutmadık.

Biz bunları unutmazken, öyle sanıyoruz ki; 3 gün önce Trabzonspor-Galatasaray maçına da aynı hakemi atadığınızı sizler unuttunuz.

Yarınki rakibimiz Galatasaray'ın 3 gün önce yönetimi nedeniyle eleştirdiği bir hakemin 3 gün sonra bizim maçımıza atanmasının mantıklı, insaflı, akılcı bir tek sebebini bulmakta zorlanıyoruz.

Bir hakemin 3 gün içinde 2. kez, 12 gün içinde 3. kez müsabakalara ataması; aklımıza “Bu ülkede müsabaka yönetecek başka hakem yok mu?” sorusunu getiriyor.

Bugüne kadar adil yönetim adına dile getirdiğimiz serzenişlerimizi bu kez endişe ile seslendiriyor, atamayı kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

Aziz ÇETİN

Antalyaspor Basın Sözcüsü