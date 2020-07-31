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Haber Giriş: 31.07.2020 - 19:47,Son Güncelleme:

Son Dakika | Antalyaspor'dan ayrılan Celutska, Sparta Prag'a imza attı!

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Son Dakika | Antalyaspor'dan ayrılan Celutska, Sparta Prag'a imza attı!
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Sparta Prag, Antalyaspor ile kontratı sona eren 31 yaşındaki Ondrej Celustka ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Antalyaspor ile sözleşmesi biten Ondrej Celustka'nın yeni takımı belli oldu.

Sparta Prag, 31 yaşındaki savunma oyuncusuyla 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

2011 yılında Trabzonspor ile Türkiye kariyerine başlayan Celutska, sırasıyla Sunderland, Nürnberg ve Antalyaspor formaları giydi.

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