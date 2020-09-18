Son Dakika | Antalyaspor'da yeni test sonuçları açıklandı! Beşiktaş maçı oynanacak

İşte Antalyaspor'un açıklaması;

Fraport TAV Antalyasporumuzun yarın Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşma öncesi dün ve bu sabah özel bir laboratuvara yaptırılan Covid-19 testlerinde bazı tutarsız sonuçlar alınmıştır. Bilahare Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Protokolü gereği Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'ne yaptırılan resmi test sonucuna göre 1 futbolcumuz ve 1 personelimizde Covid-19 bulgusuna rastlanmıştır. Gerekli izolasyon sağlanmış, önlemler alınmıştır. Takımımız Beşiktaş maçı için planlandığı şekilde özel bir uçakla İstanbul'a hareket edecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

MURAT SÜĞLÜN: 'KİTLERDE SORUN VARMIŞ'

Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, konu hakkında Spor Arena'ya açıklamalarda bulundu. Süğlün, "Biz en baştan beri böyle bir sonuç olduğuna inanmamıştık bu kadar yüksek çıkması mümkün değildi. Bir hata olduğunu düşündük ve kitlerde sorun varmış, gerekli açıklamaları yaptık yarın daha detaylı bir açıklama yapacağız. Artık Beşiktaş maçını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.





Detaylar birazdan...