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DHA
Haber Giriş: 07.10.2020 - 12:39 | Son Güncelleme:

Son dakika | Antalyaspor'da Fredy şoku! 3 hafta sahalardan uzak kalacak...

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Son dakika | Antalyaspor'da Fredy şoku! 3 hafta sahalardan uzak kalacak...
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Antalyaspor’da Fredy, sol arka adalesindeki yırtık nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Süper Lig’in 4’üncü haftasında Fraport TAV Antalyaspor deplasmanda Yeni Malatyaspor’a yenildiği karşılaşmada 2020 yılındaki ilk dış saha mağlubiyetini aldı.

Kırmızı beyazlılar ligde 9 dış saha ve 7 lig karşılaşması sonrası alınan ilk mağlubiyetin yanı sıra Fredy’den gelen kötü haberin üzüntüsünü yaşadı. Malatya deplasmanında maçın 76’ncı dakikasında oyunda çıkan Fredy’nin sakatlığının ciddi olduğu tespit edildi.

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Kulüp doktorları tarafından yapılan kontrollerde Fredy’nin sol arka adalesinde ikinci derece yırtık olduğu anlaşıldı.

Lige verilen arada tedavisine başlanan Fredy, Angola milli takımının maçlarına sakatlığı nedeniyle katılmadı. Tedavi sürecinde Fredy’nin 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Fraport TAV Antalyaspor’un ligin 5’inci haftasında sahasındaki Gaziantep Futbol Kulübü ile 6’ncı hafta deplasmanda Medipol Başakşehir maçlarında forma giyemeyecek Fredy’nin 7’nci hafta Antalya’da oynanacak Fenerbahçe maçına yetiştirilmesi hedefleniyor.

 

Son dakika | Antalyasporda Fredy şoku 3 hafta sahalardan uzak kalacak...

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