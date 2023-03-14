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Son Dakika: Antalyaspor’da başkan Aziz Çetin istifa etti

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#Antalyaspor#Aziz Çetin#Anadolu Kulüpleri
Son Dakika: Antalyaspor’da başkan Aziz Çetin istifa etti
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2023 13:31

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor’da başkan Aziz Çetin, görevinden istifa etti.

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Antalyaspor yönetimi, şu an toplantıya girerken toplantı sonrası yeni başkanın seçime kadar Sabri Gülel olması bekleniyor.

Mevcut yönetimde başkanvekili olan Sabri Gülel ve yönetimin seçim kararı alması da yüksel ihtimal olarak görülüyor.

Başkan Aziz Çetin, konuyla ilgili Demirören Haber Ajansı’na konuştu.

Yönetim kurulu toplantısına istifa etme niyetiyle girdiğini ifade eden Çetin, "Bu bir bayrak yarışı. Değişim zamanının geldiğini düşünüyorum. Hem Antalyaspor A.Ş hem de Antalyaspor Derneği başkanıydım. Ancak gördüm ki bazı projelerin yapılabilmesi için derneğe daha fazla zaman ayırmam gerekiyor. O yüzden kulüp başkanlığından istifa edeceğim. Dernekteki görevimi bu şartlarda daha iyi yerine getireceğim. Kulüp başkanlığına gelecek olan kişi de zaten yabancı değil, aramızdan bir arkadaşımız olacak" ifadelerini kullandı.

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#Antalyaspor#Aziz Çetin#Anadolu Kulüpleri

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