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Son Dakika: Antalyaspor, Ömer Toprak ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak

#Ömer Toprak#Antalyaspor#Transfer
Son Dakika: Antalyaspor, Ömer Toprak ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak

Fraport TAV Antalyaspor, Alman ekibi Werder Bremen’den ayrılan Ömer Toprak ile 2 yıllık anlaşırken, yarın öğle saatlerinde tecrübeli futbolcuya imza attıracak.

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Werder Bremen’den ayrılan 32 yaşındaki deneyimli stoper Ömer Toprak ile 2 yıllık anlaştı. Kırmızı beyazlı ekip tecrübeli oyuncu için yarın öğle saatlerinde imza töreni düzenleyecek. 

Akdeniz ekibi Antalyaspor daha önce kaleci Alperen Uysal ve orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu ile anlaşmıştı.

ÖMER TOPRAK’IN KARİYERİ 

32 yaşındaki deneyimli oyuncu Almanya’da Freiburg, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund ve Werder Bremen formalarını terletti. Toprak, kariyerinde toplam lig maçlarında 384 kez sahaya çıkarken 21 kez gol sevinci yaşadı. Tecrübeli futbolcu, A Milli takım forması altında ise 27 maça çıkarken 2 kez gol atma başarısı gösterdi.

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#Ömer Toprak#Antalyaspor#Transfer

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