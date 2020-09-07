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GeriFutbol Son dakika | Antalyaspor, Omar Imeri'yi transfer ettiğini açıkladı
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DHA
Haber Giriş: 07.09.2020 - 19:06 | Son Güncelleme:

Son dakika | Antalyaspor, Omar Imeri'yi transfer ettiğini açıkladı

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Son dakika | Antalyaspor, Omar Imeri'yi transfer ettiğini açıkladı
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Fraport TAV Antalyaspor, Türk asıllı Makedon futbolcu Omar Imeri ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Kuzey Makedonya'nın Shkendija takımından Türk asıllı Makedon futbolcu Omar Imeri ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Kuzey Makedonya'nın Shkendija takımından Türk asıllı Makedon futbolcu Omar Imeri ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı beyaz formanın altında başarılar dileriz" denildi.

Son dakika | Antalyaspor, Omar Imeriyi transfer ettiğini açıkladı

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