Son Dakika | Antalyaspor Nuri Şahin transferini resmen açıkladı!

Kırmızı-beyazlı kulübün twitter hesabından "Hoşgeldin Nuri Şahin" başlığıyla yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Nuri Şahin ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kendisine hoş geldin der, kırmızı-beyaz formamız altında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.



En son Almanya 1. Ligi'nde (Bundesliga) Werder Bremen forması giyen Nuri Şahin, geçen sezon 16 maçta bin 261 dakika süre alıp, 3 gol attı.

SON DAKİKA | Nuri Şahin, Antalyaspor'da! pic.twitter.com/zChv3rSBg3 — Spor Arena (@sporarena) August 19, 2020

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