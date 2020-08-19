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Haber Giriş: 19.08.2020 - 18:05 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Antalyaspor Nuri Şahin transferini resmen açıkladı!

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Süper Lig ekibi Antalyaspor, 31 yaşındaki milli futbolcu Nuri Şahin ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kırmızı-beyazlı kulübün twitter hesabından "Hoşgeldin Nuri Şahin" başlığıyla yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Nuri Şahin ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kendisine hoş geldin der, kırmızı-beyaz formamız altında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

En son Almanya 1. Ligi'nde (Bundesliga) Werder Bremen forması giyen Nuri Şahin, geçen sezon 16 maçta bin 261 dakika süre alıp, 3 gol attı.

 

Son Dakika | Antalyaspor Nuri Şahin transferini resmen açıkladı

Son Dakika | Antalyaspor Nuri Şahin transferini resmen açıkladı

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