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GeriFutbol Son dakika | Antalyaspor, Hasan Ali Kaldırım'ı transfer etmek istiyor
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Haber Giriş: 22.07.2020 - 12:17,Son Güncelleme:

Son dakika | Antalyaspor, Hasan Ali Kaldırım'ı transfer etmek istiyor

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Son dakika | Antalyaspor, Hasan Ali Kaldırım'ı transfer etmek istiyor
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Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan yıldız oyuncu Hasan Ali Kaldırım'a Süper Lig'den Antalyaspor'un talip olduğu öğrenildi.

2012’den beri Fenerbahçe forması giyen Hasan Ali Kaldırım’ın sözleşmesi bitiyor. Yönetimin bu konuda bir adım atmaması, milli sol bekin kendisine yönelik eleştirilerden bıkması, takımdan ayrılacağı iddialarını güçlendirdi.

Hasan Ali için daha önce şampiyon Başakşehir’in girişimde bulunduğu kaydedilmişti. 30 yaşındaki futbolcunun son talibinin Antalyaspor olduğu belirtildi. 

Gelecek sezon güçlü bir kadroyla üst sıraları zorlamak isteyen Akdeniz ekibi, Hasan Ali’ye cazip bir teklif sunmaya hazırlanıyor. (Fanatik)

Son dakika | Antalyaspor, Hasan Ali Kaldırımı transfer etmek istiyor

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