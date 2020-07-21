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GeriFutbol Son Dakika | Antalyaspor-Galatasaray maçını Suat Arslanboğa yönetecek
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Futbol
AA
Haber Giriş: 21.07.2020 - 13:41,Son Güncelleme:

Son Dakika | Antalyaspor-Galatasaray maçını Suat Arslanboğa yönetecek

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Son Dakika | Antalyaspor-Galatasaray maçını Suat Arslanboğa yönetecek
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Süper Lig'in 34. ve son haftasında yapılacak Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray maçında hakem Suat Arslanboğa düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, ligin son haftasında 24 Temmuz Cuma günü oynanacak tek maçın hakemini açıkladı. Açıklamaya göre, Antalya Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.



Arslanboğa'nın yardımcılıklarını Cemal Bingül ile Özgür Ertem yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Abdullah Buğra Taşkınsoy üstlenecek.

Son Dakika | Antalyaspor-Galatasaray maçını Suat Arslanboğa yönetecek

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