Son Dakika | Antalyaspor, Ersun Yanal'ı resmen açıkladı!

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, teknik direktör Ersun Yanal ile 3,5 yıllığına sözleşme imzalandığını açıkladı.

Antalyaspor'dan yapılan açıklamada ''FTA Antalyasporumuz, Teknik Direktör Ersun Yanal ve ekibi ile 3.5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kulübümüzün vizyonu doğrultusunda uzun soluklu bir yapılanma hedefiyle yola çıktığımız Sayın Yanal ve ekibine başarılar dileriz.'' sözleri kullanıldı.

Tecrübeli teknik adam bugün yeni takımıyla ilk antrenmanına çıkacak.

ERSUN YANAL'DAN "VE BAŞLIYORUZ" PAYLAŞIMI

Ersun Yanal ile uzun vadeli plan yaptıklarını belirten Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, "Gençler ve tecrübeli oyuncuların bir arada oynayacağı başarılı bir takım olacağız. Antalyaspor'un geleceği genç oyuncularla uzun yıllar Türkiye ligini domine ederek, önümüzdeki yıllar şampiyonluğa oynayacak takım yaratmak istiyoruz. Ersun hocanın da gelmesindeki tek nedenimiz bu. Ersun hocanın düşünceleri de bizim projelerimizle örtüştüğü için geldi. Kısa vadeli programımız yok. Uzun vadeli plan yapıyoruz. Hem taraftarımız hem Türkiye altyapıya önem veren Antalyaspor görecek" diye konuştu.

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