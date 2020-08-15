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GeriFutbol Son Dakika | Antalyaspor, Beşiktaş'ın gözdesi Gökdeniz Bayrakdar'a imzayı attırdı!
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Haber Giriş: 15.08.2020 - 11:09,Son Güncelleme:

Son Dakika | Antalyaspor, Beşiktaş'ın gözdesi Gökdeniz Bayrakdar'a imzayı attırdı!

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Son Dakika | Antalyaspor, Beşiktaş'ın gözdesi Gökdeniz Bayrakdar'a imzayı attırdı!
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Süper Lig ekibi Antalyaspor, Kocaelispor altyapısında yetişen ve A takımda forma giyen 18 yaşındaki kanat forvet Gökdeniz Bayrakdar'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Genç futbolcu ile devre arasında Beşiktaş da ilgilenmişti.

Antalyaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Kulübümüz Gökdeniz Bayrakdar ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz forma altında başarılar dileriz.

Son Dakika | Antalyaspor, Beşiktaşın gözdesi Gökdeniz Bayrakdara imzayı attırdı

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