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Son Dakika | Antalyaspor, Beşiktaş'ın gözdesi Gökdeniz Bayrakdar'a imzayı attırdı!
Süper Lig ekibi Antalyaspor, Kocaelispor altyapısında yetişen ve A takımda forma giyen 18 yaşındaki kanat forvet Gökdeniz Bayrakdar'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Genç futbolcu ile devre arasında Beşiktaş da ilgilenmişti.
Antalyaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
Kulübümüz Gökdeniz Bayrakdar ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz forma altında başarılar dileriz.
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