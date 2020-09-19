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Haber Giriş: 19.09.2020 - 21:21 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk: 'Nazım Sangare için Fenerbahçe ile anlaştık'

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Son Dakika | Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk: 'Nazım Sangare için Fenerbahçe ile anlaştık'
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Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Nazım Sangare için Fenerbahçe ile anlaştıklarını açıkladı.

Transferde adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile geçen Nazım Sangare için Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk'ten flaş açıklamalar geldi.

Ali Şafak Öztürk, ''Nazım Sangare için Fenerbahçe'den teklif geldi, 1 milyon 750 bin euro, bir oyuncu takası ve sonraki satıştan pay gibi. Bizim de kabul ettiğimiz bir teklif oldu. Nazım Sangare için Fenerbahçe’nin teklifini kabul ettik. Fenerbahçe ile oyuncu görüşüyor.'' sözlerini kullandı.

Öztürk ayrıca, ''Ahmet Nur Çebi başkan, Nazım için Fenerbahçe ile anlaştıktan sonra bizimle konuştu. Tekliflerinin Fenerbahçe'nin teklifi ile aynı olabileceğini söyledi ama biz teşekkür ettik kendilerine. Biz Fenerbahçe ile devam edeceğimizi ilettik.'' şeklinde konuştu.

Son Dakika | Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk: Nazım Sangare için Fenerbahçe ile anlaştık

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