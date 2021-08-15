Son Dakika: Antalyaspor 1-1 Göztepe / Maç sonucu

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Antalya'da oynanan karşılaşmada Antalyaspor'un golünü 32. dakikada Fredy kaydetti.

Ege temsilcisinin golü ise 90. dakikada Arslanagic'ten geldi.

Maçtan önemli anlar:

28. dakikada Ghacha'nın sağ kanattan pasında ceza sahası dışında topla buluşan Fredy'in şutunda top, üstten auta çıktı.

31. dakikada Fredy'in pas verdiği Ghacha, ceza sahasında Berkan Emir'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Yasin Kol, penaltı noktasını gösterdi.

32. dakikada penaltı atışını kullanan Fredy, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

Az sayıda taraftarın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında tribünlerden takip ettiği karşılaşmanın ilk yarısı, Akdeniz ekibinin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Öte yandan, seremonide, Karadeniz bölgesinde yaşanan sel felaketlerinde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Ayrıca mücadele öncesinde, Antalya Stadı'ndaki dijital ekranlara, orman yangınları ve sel felaketlerine ilişkin, "Acılarımızdan daha güçlü çıkacağız. Geçmiş olsun Türkiyem" yazısı yansıtıldı.

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Naldo, Veysel, Güray, Nuri, Fredy, Poli, Ghacha, Mukairu, Wright

Göztepe: İrfan Can, Murat, Dino, Atınç, Berkan, Obinna, Soner, Halil Akbunar, Cherif Ndiaye, Tjanic, Jahovic

Gelenler ve gidenler

Sezona Ünal Karaman yönetiminde başlayacak sarı-kırmızılı ekip, transfer döneminde şimdiye kadar Kahraman Demirtaş, Dino Arslanagic, Makana Baku, Lourency, David Tijanic, Atakan Çankaya, Şefik Abalı ve Emre Batuhan Adıgüzel'i kadrosuna dahil etti.

Bu isimlerden Şefik Abalı'yı Avusturya ekibi SKU Amstetten'e, Emre Batuhan Adıgüzel'i Menemenspor'a kiralayan Göztepe, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Cherif Ndiaye'nin bonservisini de aldı.

İzmir temsilcisinde geçen sezon kadroda yer alan isimlerden Alpaslan Öztürk, Peter Zulj, Fousseni Diabate, Burak Süleyman, Anderson Esiti, Lamina Gassama, Stefano Napoleoni ve Zlatko Tripic takımdan ayrıldı.