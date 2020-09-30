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GeriFutbol Son Dakika | Ankaraspor'un transfer yasağı kalktı!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 30.09.2020 - 11:57 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Ankaraspor'un transfer yasağı kalktı!

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Son Dakika | Ankaraspor'un transfer yasağı kalktı!
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TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaraspor'da transfer yasağı kalktı.

Ankaraspor Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla, kulübün transfer yasağının kalktığını duyurdu.

Oyuncularına olan borçları nedeniyle geçen sezonun başından itibaren transfer yasağı bulunan Ankaraspor, bu sezonun ilk üç haftasında da genç futbolcularla mücadele edip, 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet almıştı.

 

Son Dakika | Ankarasporun transfer yasağı kalktı

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