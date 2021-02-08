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GeriFutbol Son dakika: Ankaraspor'da Ümit Özat dönemi! 1.5 yıllık anlaşma...
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Futbol
AA
Haber Giriş: 08.02.2021 - 16:14 | Son Güncelleme:

Son dakika: Ankaraspor'da Ümit Özat dönemi! 1.5 yıllık anlaşma...

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Son dakika: Ankaraspor'da Ümit Özat dönemi! 1.5 yıllık anlaşma...
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TFF 1. Lig ekibi Ankaraspor, teknik direktör Ümit Özat'la anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Mehmet Ak'tan boşalan teknik direktörlük koltuğuna getirilen Ümit Özat'la 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Ankaraspor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Ümit Özat'la yollarının yeniden kesiştiği için mutlu olduğunu aktararak, "Ümit Özat benim evladım gibidir. Futbolculuğundan bu yana 35 yıldır tanıdığım, sevdiğim, her daim görüştüğüm değerli bir kardeşimdir. Yıllar sonra yine bir araya geldiğimiz için mutluyum. İnşallah takımımıza faydalı olacaktır. Allah'ın izni, hocamızın da katkısıyla bu zorlu günlerimizi geride bırakacağız." ifadelerini kullandı.

Ankaraspor, TFF 1. Lig'de 13 puanla 17. sırada bulunuyor.

 

Son dakika: Ankarasporda Ümit Özat dönemi 1.5 yıllık anlaşma...

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