Son dakika | Ankaraspor'da İsmet Taşdemir dönemi sona erdi!

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz İsmet Taşdemir ile bugün itibarıyla karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Taşdemir ve ekibine kulübümüze vermiş oldukları hizmetlerden ötürü teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." denildi.

Ali Güneş yönetiminde sezona giriş yapan mavi-beyazlılar, 5. hafta öncesinde başkent ekibini daha önce de çalıştıran İsmet Taşdemir ile anlaşmıştı.

Ankaraspor, Taşdemir yönetiminde çıktığı 3 maçta 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

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