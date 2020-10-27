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Futbol
AA
Haber Giriş: 27.10.2020 - 14:43 | Son Güncelleme:

Son dakika | Ankaraspor'da İsmet Taşdemir dönemi sona erdi!

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Son dakika | Ankaraspor'da İsmet Taşdemir dönemi sona erdi!
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TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaraspor, teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz İsmet Taşdemir ile bugün itibarıyla karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Taşdemir ve ekibine kulübümüze vermiş oldukları hizmetlerden ötürü teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." denildi.

Ankarasporda galibiyet hasreti 6 maça çıktı
Ankaraspor'da galibiyet hasreti 6 maça çıktı

Ali Güneş yönetiminde sezona giriş yapan mavi-beyazlılar, 5. hafta öncesinde başkent ekibini daha önce de çalıştıran İsmet Taşdemir ile anlaşmıştı.

Ankaraspor, Taşdemir yönetiminde çıktığı 3 maçta 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

 

Son dakika | Ankarasporda İsmet Taşdemir dönemi sona erdi

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