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GeriFutbol Son Dakika | Ankaragücü'nden Başakşehir maçı sonrası hakem isyanı: 'Yazık oluyor!'
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Haber Giriş: 19.06.2020 - 23:44,Son Güncelleme:

Son Dakika | Ankaragücü'nden Başakşehir maçı sonrası hakem isyanı: 'Yazık oluyor!'

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Son Dakika | Ankaragücü'nden Başakşehir maçı sonrası hakem isyanı: 'Yazık oluyor!'
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Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, Başakşehir'e 2-1 mağlup oldukları maçın ardından hakem kararlarına tepki gösterdi.

Süper Lig'de Başakşehir'e 2-1 mağlup olan Ankaragücü'nde başkan Fatih Mert, maç sonunda çarpıcı açıklamalar yaptı.

'EMEKLERİMİZE YAZIK'

Hakem kararlarına tepki gösteren Fatih Mert, "Emeklerimize yazık oluyor. Bizi kimin şampiyon olduğu ilgilendirmiyor. İptal edilen 2. golün ofsayt ile uzaktan yakından alakası yok, maalesef hakem veremedi" şeklinde konuştu.

'ELLE OYNAMA VAR'

Fatih Mert sözlerini, "Attığımız gol verilmeyince, 22. dakikada 2-0 öne geçeceğimiz maçta böyle mağlup oluyoruz. Başakşehir'in attığı 2. golden önce de elle oynama var" ifadeleriyle sürdürdü.

Başkan Mert son olarak "İptal edilen golümüzde ofsayt yok, Başakşehir'in attığı golde el var. Emek veriyoruz burada ya! Aylardır emek veriyoruz" dedi.

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