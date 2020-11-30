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Futbol
AA
Haber Giriş: 30.11.2020 - 16:27 | Son Güncelleme:

Son dakika | Ankaragücü'nde pozitif vaka! 1 personel...

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Son dakika | Ankaragücü'nde pozitif vaka! 1 personel...
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MKE Ankaragücü Kulübü, bir personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, "Bir personelimizin Kovid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Kulübümüzce gerekli tedbirler alınmış olup, personelimize acil şifalar diliyoruz." denildi.

 

Son dakika | Ankaragücünde pozitif vaka 1 personel...

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