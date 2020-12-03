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Futbol
AA
Haber Giriş: 03.12.2020 - 16:53 | Son Güncelleme:

Son dakika | Ankaragücü'nde pozitif vaka! 1 futbolcu...

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Son dakika | Ankaragücü'nde pozitif vaka! 1 futbolcu...
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Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Görülen lüzum üzerine yapılan koronavirüs testinde, bir futbolcumuzun Kovid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Test sonucu pozitif çıkan futbolcumuzun karantina süreci derhal başlatılmış olup gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

 

Son dakika | Ankaragücünde pozitif vaka 1 futbolcu...

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