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Son dakika: Ankaragücü'nde Mustafa Dalcı istifa etti! Ömer Erdoğan iddiası...

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Ankaragücü#Mustafa Dalcı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2022 11:40

Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nde Teknik Direktör Mustafa Dalcı, VavaCars Fatih Karagümrük yenilgisinin ardından istifa etti. Kulüpten yapılan açıklamada Dalcı'nın istifasının kabul edildiği ifade edildi.

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MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Karagümrük mağlubiyetinin ardından istifa ettiğini açıkladı.

Süper Lig'in dördüncü haftasında oynanan ve Fatih Karagümrük'ün 4-1 üstünlüğü ile sona eren maçın ardından MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı istifa etti.

Karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, istifa kararı aldığını belirten Dalcı, “Yaklaşık 1 seneyi geçen bir süredir Ankaragücü’nde teknik direktörlük yaptım. Geçen sene güzel günler yaşadık ve sonuç olarak layık olduğu yere Süper Lig’e taşımak bize nasip oldu. Süper Lig’de 4. hafta ama kulübün önünü açmak adına böyle bir karar aldım. Ankaragücü teknik direktörlüğünden istifa ettim. Bundan sonra Ankaragücü’ne başarılar diliyorum. Mağlubiyetten ötürü Ankaragücü camiasından özür dilerim. Ankaraügücü büyük bir camia. Bu sene takım her anlamda çok iyi. Benden sonra daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Benden sonra gelecek meslektaşıma başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

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Mustafa Dalcı, Sami Uğurlu'nun ardından bu sezon Süper Lig'de istifa eden ikinci teknik direktör oldu.

Mustafa Dalcı, Ankragücü'nün başında bu sezon çıktığı 3 lig maçında 1 puan aldı.

ÖMER ERDOĞAN İDDİASI

Mustafa Dalcı ile yollarını ayıran Ankaragücü'nde yeni teknik direktör olarak Ömer Erdoğan isminin öne çıktığı iddia ediliyor.

ANKARAGÜCÜ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Ankaragücü, Mustafa Dalcı'nın istifasının kabul edildiğini ve teknik adamla yolların ayrıldığını duyurdu:

Ankaragücümüzün teknik direktörlük görevini yürüten ve takımdan ayrılma kararı alan Mustafa Dalcı'ya vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür ediyoruz.

Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'de şampiyonluk yaşatan Mustafa Dalcı ve ekibine bundans onraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz.

Son dakika: Ankaragücünde Mustafa Dalcı istifa etti Ömer Erdoğan iddiası...

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#Süper Lig#Ankaragücü#Mustafa Dalcı

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