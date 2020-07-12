Son dakika! Ankaragücü'nde Galatasaray maçı öncesi Gerson Rodrigues kadrodan çıkarıldı!

Süper Lig'de oynanacak Ankaragücü - Galatasaray maçı öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı.

beIN Sports'un haberine göre Ankaragücü'nde Ante Kulusic ile kavga eden Gerson Rodrigues, Galatasaray maçının kadrosundan çıkarıldı.

BAŞKAN DA AÇIKLADI!

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, Süper Lig'in 32. haftasında bu akşam Galatasaray'ı ağırlayacakları maç öncesinde Ante Kulusic'le yaşadığı tartışma nedeniyle Gerson Rodrigues'in kadrodan çıkarıldığını bildirdi.



Başkan Fatih Mert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sarı-lacivertli takım futbolcularından Gerson Rodrigues ile Ante Kulusic'in arasında geçen olaya ilişkin, "Doğrudur, tartışma olmuş. Tartışmışlar. Bu nedenle biz akşam maça çıkacak kadromuzdan Gerson Rodrigues'i çıkarttık. Ancak Ante Kulusic oynayacak." diye konuştu.

Başkan Fatih Mert, MKE Ankaragücü'nün Süper Lig'de kümede kalma mücadelesine ilişkin, "Sahaya galip gelmek için çıkacağız. İnşallah üçte üç yapıp ligde kalma arzusundayız." dedi.

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