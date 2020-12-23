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Futbol
AA
Haber Giriş: 23.12.2020 - 13:35 | Son Güncelleme:

Son dakika | Ankaragücü'nde 2 pozitif vaka! 1'i futbolcu...

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Son dakika | Ankaragücü'nde 2 pozitif vaka! 1'i futbolcu...
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Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde bir futbolcu ve bir personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Başkent ekibinden yapılan bilgilendirmede, "Yarın oynanacak Beşiktaş maçı öncesi kulübümüzde teknik ekip, futbolcularımız ve personellerimize yapılan rutin koronavirüs (Kovid-19) testleri sonucunda bir futbolcumuz ve bir personelimizin testi pozitif çıkmıştır. Testleri pozitif çıkan futbolcumuz ve personelimiz için gerekli izolasyon ve takip sürecine, Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

 

Son dakika | Ankaragücünde 2 pozitif vaka 1i futbolcu...

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