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GeriFutbol Son Dakika | Ankaragücü'nde 1 kulüp çalışanının corona virüsü testi pozitif çıktı!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 05.09.2020 - 21:08 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Ankaragücü'nde 1 kulüp çalışanının corona virüsü testi pozitif çıktı!

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Son Dakika | Ankaragücü'nde 1 kulüp çalışanının corona virüsü testi pozitif çıktı!
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MKE Ankaragücü, koronavirüs testi sonuçlarında bir kulüp çalışanında pozitif vakaya rastlandığını duyurdu.

MKE Ankaragücü Kulübünde bir çalışanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Beştepe Tesislerimizde dün yapılan koronavirüs (Kovid-19) testi sonuçlarında kulüp çalışanlarımızdan bir kişide pozitif vakaya rastlanmıştır. Çalışanımızın ve temasta bulunduğu personelimizin karantina süreci derhal başlatılmıştır. Personellerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı

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