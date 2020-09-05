Son Dakika | Ankaragücü'nde 1 kulüp çalışanının corona virüsü testi pozitif çıktı!
MKE Ankaragücü, koronavirüs testi sonuçlarında bir kulüp çalışanında pozitif vakaya rastlandığını duyurdu.
MKE Ankaragücü Kulübünde bir çalışanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Beştepe Tesislerimizde dün yapılan koronavirüs (Kovid-19) testi sonuçlarında kulüp çalışanlarımızdan bir kişide pozitif vakaya rastlanmıştır. Çalışanımızın ve temasta bulunduğu personelimizin karantina süreci derhal başlatılmıştır. Personellerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı
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