Son Dakika | Ankaragücü Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı

Ankaragücü başkanı Fatih Mert, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Mert, yaptığı açıklamada, "Hocamız M.R.Akçay ile Trabzonspor ile ilgili daha önce yapmış olduğu açıklamaların kulübümüzü ve kendisini sıkıntıya sokmaması adına sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadelerini kullandı.