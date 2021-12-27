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Son Dakika: Ankaragücü-Keçiörengücü sarı kart gören sağlık görevlisi Ferit Şenaydın konuştu!

#Ferit Şenaydın#MKE Ankaragücü#Keçiörengücü
Son Dakika: Ankaragücü-Keçiörengücü sarı kart gören sağlık görevlisi Ferit Şenaydın konuştu

Ankaragücü-Keçiörengücü maçında hakem Emre Kargın'ın sarı kart gösterdiği sağlık görevlisi Ferit Şenaydın konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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Spor Toto 1. Lig’in 19. haftasında oynanan ve Ankaragücü'nün Keçiörengücü’nü 2-1 yendiği maçta sahalarda ender görülen bir kart çıktı.

Maçın hakemi Emre Kargın, 70. dakikada sakatlanan Murat Uçar'a müdahale etmek için sahaya giren Ankaragücü'nün sağlık görevlisi Ferit Kemal Şenaydın'a sarı kart gösterdi.

MKE Ankaragücü'nün sağlık çalışanı Ferit Kemal Şenaydın konuyla ilgili Ajansspor'a konuştu. Şenaydın'ın açıklamaları şu şekilde:

"Oyuncumuz Murat Uçar darbe aldığı için sahaya girdim. Hakem de 'Bir şeyi yok. Çık dışarı' dedi. Ben de 'Aynı pozisyon rakibe oldu, oyunu durdurdun' cevabını verdim. Hakem de sarı kart gösterdi ve 'Atarım seni' dedi. Ben de 'Atamazsın' dedim. Sonrasında oyuncumuz beni sakinleştirdi. Sonra da dışarı çıktım. Hakem kırmızı kart gösterse de sağlık görevlisi olduğum için maç sonuna kadar sahada olacaktım. Sanırım hakem bu kuralı bilmiyordu. Lakabım çok eski. Beşiktaş'ın eski futbolcusu Guinti'ye benziyorum diye Mesut Demiroviç lakabımı koymuştu. Şu anda da ismim ve soyadım çok bilinmez ama Guinti Ferit derseniz herkes tanır." ifadelerini kullandı.

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#Ferit Şenaydın#MKE Ankaragücü#Keçiörengücü

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