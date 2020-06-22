Son Dakika! Ankaragücü Başkanı Fatih Mert açıkladı: Kural hatası ve maç tekrarı...

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, 28.haftada oynanan ve 2-1 kaybettikleri Başakşehir maçında iptal olan gol nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na kural hatası olduğunu ve maçın tekrarı için başvuru yaptıklarını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Fatih Mert, şu sözleri kullandı;

''Ankaragücü olarak Başakşehir maçı ile alakalı kural hatası ve maçın tekrarlanmasına yönelik başvurumuzu bugün yaptık.''

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