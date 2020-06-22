Son Dakika! Ankaragücü Başkanı Fatih Mert açıkladı: Kural hatası ve maç tekrarı...
Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, Başakşehir ile oynadıkları maçta kural hatası olduğunu ve maçın tekrarı için TFF'ye başvuru yaptıklarını açıkladı.
Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, 28.haftada oynanan ve 2-1 kaybettikleri Başakşehir maçında iptal olan gol nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na kural hatası olduğunu ve maçın tekrarı için başvuru yaptıklarını açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Fatih Mert, şu sözleri kullandı;
''Ankaragücü olarak Başakşehir maçı ile alakalı kural hatası ve maçın tekrarlanmasına yönelik başvurumuzu bugün yaptık.''
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