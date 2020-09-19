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Son Dakika | Ankaragücü, Alper Potuk transferini açıkladı!
Süper Lig takımlarından Ankaragücü, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Alper Potuk'u transfer ettiklerini resmen açıkladı.
Ankaragücü, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Alper Potuk ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Alper Potuk imzanın ardından “Takım arkadaşlarımızla birlikte Ankaragücü’nü hep beraber daha iyi yerlere taşıyacağız.” sözlerini kullandı.
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