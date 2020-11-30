Son Dakika | Ankara Keçiörengücü - Adana Demirspor maçında Anıl Karaer'den top toplayıcı çocuğa skandal hareket!

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor forması giyen Anıl Karaer, Ankara Keçiörengücü mücadelesinde tepki çeken bir harekete imza attı.

32 yaşındaki tecrübeli futbolcu, karşılaşmanın uzatma dakikalarında taç atışı kullanacağı esnada topu kendisine hızlı bir şekilde vermeyen top toplayıcı çocuğun üstüne doğru sert bir vuruş yaptı.

Bu vuruşun ardından top toplayıcı Melih Hasan Güney'e bir de küfür ettiği öne sürülen Anıl Karaer'e ev sahibi ekibin yedek kulübesi ve protokol tribünü sert tepki gösterdi.

Bu davranışının ardından müsabakanın hakemi Sarper Barış Saka tarafından direkt kırmızı kartla oyundan atılan Anıl Karaer, soyunma odasına giderken de agresif tutumunu sürdürdü.

ANIL KARAER ÖZÜR DİLEDİ

"Öncelikle futbolu seven ve futbolcu olma hayali kuran genç kardeşlerimin böyle bir görüntünün parçası olduğum için özür dilerim. Oyunun her zaman güzel kısmında kalmak isteyen birisi olarak, yaşadığım bir anlık sinir ve öfke; bana ve duruşuma yakışmadı. Tüm futbol camiasından ve maçta yanlış yönlendirilen top toplayıcı Hasan Melih kardeşimden tekrar özür dilerim."

TOP TOPLAYICI MELİH HASAN GÜNEY'DEN AÇIKLAMA

"Hayallerimi ve hedeflerimi her zaman futbol adına kurdum. Bu uğurda kimseye haksızlık etmedim. Hayallerimi ve hedeflerimi gerçekleştirebilmek adına ailemden, memleketimden, sevdiklerimden küçük yaşta uzak yaşamaya çalıştım ve çalışıyorum. Bugün yaşanan talihsiz olayla futbol ahlakına uymayan davranışlara maruz kaldım ama yine yılmadım. Adana Demirspor futbolcusu Anıl Karaer bir açıklamada bulunmuş, benden özür dilediğini ve yanlış yönlendirildiğimi düşünmüş fakat ben ne futbola aykırı bir hareket yaptım ne de yanlış yönlendirildim. Bana emek veren, beni yetişrie insanlara atfedilen bu yanlış yönlerdirme lafını kabul etmiyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi; "Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim" dediği gibi bir futbolcu olmak nasip olur inşallah bana."

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