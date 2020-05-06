Son dakika: Angela Merkel karar verdi! İşte Bundesliga'nın başlama tarihi

Bundesliga kulüpleri ve federasyon, ligin başlaması için 15 Mayıs tarihinde anlaşmıştı ancak Angela Merkel bu tarihin 22 Mayıs olmasına karar verdi.

Böylece 13 Mart.'ta askıya alınan Almanya Bundesliga, 22 Mayıs'ta yeniden başlayacak.





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