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Son dakika: Angela Merkel karar verdi! İşte Bundesliga'nın başlama tarihi
Almanya Başbakanı Angela Merkel, 15 Mayıs'ta başlaması planlanan Bundesliga'nın başlangıcını bir hafta erteleyerek 22 Mayıs'ta başlamasına karar verdi.
Bundesliga kulüpleri ve federasyon, ligin başlaması için 15 Mayıs tarihinde anlaşmıştı ancak Angela Merkel bu tarihin 22 Mayıs olmasına karar verdi.
Böylece 13 Mart.'ta askıya alınan Almanya Bundesliga, 22 Mayıs'ta yeniden başlayacak.
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