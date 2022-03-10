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Son Dakika: Andriy Voronin görevinden ayrıldı ve Putin'i hedef aldı! "Silah gönderin..."

#Andriy Voronin#Vladimir Putin#Rusya
Son Dakika: Andriy Voronin görevinden ayrıldı ve Putini hedef aldı Silah gönderin...

Rusya'nın ülkesine karşı açtığı savaş sonrası Dinamo Moskova'daki yardımcı antrenörlük görevinden ayrılan Ukraynalı eski futbolcu Andriy Voronin, Vladimir Putin'i hedef aldı.

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Bir dönem İngiltere Premier Lig devi Liverpool'un da formasını giyen Ukraynalı eski futbolcu Andriy Voronin, Rusya'nın ülkesine karşı açtığı savaş sonrası Dinamo Moskova'daki yardımcı antrenörlük görevinden ayrıldı.

BILD'e konuşan Andriy Voronin, "Vatanımı bombalayan ülkede çalışamazdım. Putin denen o yaratığı durdurun, sığınmacılara yardm edin, kendimizi savunabilmemiz için silah gönderin. Ülkemle gurur duyuyorum. Güzel şehirlerimiz ve harika insanlarımız var. Savaşmaya devam edeceğiz ve kazanacağız. Ama bunun bedeli çok ağır. Hayatını kaybedenler... 2022 yılındayız, İkinci Dünya Savaşı'nda değil." dedi.

Ailesiyle birlikte Moskova'dan kaçan Andriy Voronin, şu anda Almanya'nın Düsseldorf kentinde bulunuyor.

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#Andriy Voronin#Vladimir Putin#Rusya

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