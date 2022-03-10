Son Dakika: Andriy Voronin görevinden ayrıldı ve Putin'i hedef aldı! "Silah gönderin..."

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Bir dönem İngiltere Premier Lig devi Liverpool'un da formasını giyen Ukraynalı eski futbolcu Andriy Voronin, Rusya'nın ülkesine karşı açtığı savaş sonrası Dinamo Moskova'daki yardımcı antrenörlük görevinden ayrıldı.

BILD'e konuşan Andriy Voronin, "Vatanımı bombalayan ülkede çalışamazdım. Putin denen o yaratığı durdurun, sığınmacılara yardm edin, kendimizi savunabilmemiz için silah gönderin. Ülkemle gurur duyuyorum. Güzel şehirlerimiz ve harika insanlarımız var. Savaşmaya devam edeceğiz ve kazanacağız. Ama bunun bedeli çok ağır. Hayatını kaybedenler... 2022 yılındayız, İkinci Dünya Savaşı'nda değil." dedi.

Ailesiyle birlikte Moskova'dan kaçan Andriy Voronin, şu anda Almanya'nın Düsseldorf kentinde bulunuyor.