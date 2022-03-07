Son Dakika: Andriy Shevchenko, Rusya-Ukrayna savaşındaki korkusunu gözyaşları içinde anlattı! 'Putin'i ikna etmeliyiz'

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Ukrayna futbolunun en büyük efsanelerinden Andriy Shevchenko, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili İtalya'da dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bir televizyon progamına katılan Shevchenko, duyduğu endişeleri dile getirirken gözyaşlarına hakim olamadı.

Savaşın çıktığı ilk günden bu yana halkına olan desteğini her fırsatta gösteren efsane futbolcu, son olarak İtalya Serie A ekibi Genoa'nın teknik direktörlüğünü yapmış ve kulüple yollarını ayırdıktan sonra İtalya'da kalmaya devam etmişti.

"AİLEM UKRAYNA'DA, AĞLAMADAN DURAMIYORUM"

İtalya'daki RAI televizyonunda yayınlanan bir programa katılan Ukraynalı futbol adamı, Ukrayna'da bulunan ailesi nedeniyle büyük bir korku yaşadığını belirtti.

"Ağlamadan duramıyorum. Bunun için özür diliyorum" diyerek yaşadıklarını gözyaşları eşliğinde anlatan Sheva, "Annem, ablam ve akrabaların Ukrayna'dalar. Onları her gün arıyorum, orada kalmış olmaları beni çok endişelendiriyor. Bana neler yaşadıklarını anlatıyorlar. Şehirler bombalanıyor, çocuklar ölüyor ancak yaşlılar halen ülkedeler ve kaçmıyorlar. Oradan gelen bazı görüntülere bakmakta zorlanıyorum, bakınca da ağlayarak bakıyorum" dedi.

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"PUTIN'İ İKNA ETMELİYİZ"

Sporun, barış için farkındalık yaratmak için büyük bir araç olduğunu belirten Shevchenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barış için ikna edilmesi gerektiğini belirterek, "Sporun gücü, özellikle insanlara verdiği mesaj bakımından çok fazla. İnsanların fikrini bu sayede değiştirebiliriz. Yapılacak şey, daha fazla konuşmak ve asla susmamak. Vereceğimiz şey barış mesajı olmalı. Putin'i masaya oturmaya ve diplomatik çözümler bulmaya ikna etmeliyiz" diye konuştu.

İTALYA'DAN YARDIM İSTEDİ

İtalyan halkının kendisine verdiği desteğe teşekkür eden Ukraynalı efsane, ayrıca yardım da talep etti ve "İlk geldiğimden bu yana İtalya bana hep kalbini açtı. Beni kendinizden biri gibi hissettirdiniz. İtalya'nın ikinci evim olduğunu hissediyorum. Sizden rica ediyorum, lütfen kalbinizi halkıma da açın. Kadınlara, çocuklara, yaşlılara yardım edin. Sizin yardımınıza ihtiyaçları var." ifadelerini kullandı.

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"ZELENSKI BİR SEMBOL, AVRUPA'YI İSTİYORUZ"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye övgü dolu sözler sarf eden efsane isim, "Biz Sovyetler Birliği'nin bir parçasıydık ancak Ukrayna'nın her zaman bir yaşam tarzı ve kültürü vardı. Ne yazık ki bu şimdi silinmeye çalışılıyor. Zelenski bir semboldür. Ukrayna halkını bu zor dönemde birleştirmeyi başarmış biridir. Biz haklarımızı, topraklarımızı ve özgürlüğümüzü savunuyoruz. Avrupa'nın bir parçası olmak istiyoruz ve bu bizim kararımız" diyerek sözlerini noktaladı.