MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriSon dakika | Andrew Bogut basketbolu bıraktığını açıkladı!
GeriBasketbol Son dakika | Andrew Bogut basketbolu bıraktığını açıkladı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Basketbol
AA
Haber Giriş: 01.12.2020 - 12:24 | Son Güncelleme:

Son dakika | Andrew Bogut basketbolu bıraktığını açıkladı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika | Andrew Bogut basketbolu bıraktığını açıkladı!
Abone Olgoogle-news

Avustralyalı pivot Andrew Bogut, büyük kısmı Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) geçen aktif kariyerini noktaladı.

36 yaşındaki Bogut, kendisine ait "Rogue Bogues" isimli podcast yayınında, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın ardından emekli olmayı planladığını ancak pandemi nedeniyle 2021'e ertelenen organizasyonu beklemeye, fiziksel ve zihinsel açıdan hazır olmadığını belirtti.

2005 NBA Draftı'nda Milwaukee Bucks'ın ilk sıradan seçtiği Bogut, 14 sezonluk kariyerinde Bucks'ın yanı sıra Golden State Warriors, Dallas Mavericks, Cleveland Cavaliers ve Los Angeles Lakers'ta oynadı.

Warriors formasıyla 2015'te şampiyonluk yaşayan Bogut, NBA'de 9,6 sayı ve 8,7 ribaunt ortalamaları yakaladı.

Son 2 sezondur ülkesinin Sidney Kings takımında forma giyen Bogut'ı, sırtındaki ve ayak bileğindeki sakatlıklar zorluyordu.

 

Son dakika | Andrew Bogut basketbolu bıraktığını açıkladı

Misli.com'a üye ol, sanal oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Sadece Misli'de, hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle