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Son Dakika: Andreas Cornelius ligin zirvesinde! Gol yüzdesi büyüledi...

#Trabzonspor#Cornelius#İstatistik

Son 3 maçta 4 gol atan, toplamda ligde 9 kez fileleri havalandırıp zirveye çıkan Cornelius için artık herkes ‘Kuzey’in yeni kralı’ benzetmesini yapıyor. Hatay ve Altay maçlarının kahramanı olan Danimarkalı yıldız, adeta Sörloth performansı gösteriyor. Cornelius, yüzde 25’lik gol yüzdesiyle fark yaratıyor.

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3.5 aylık transfer görüşmelerinin ardından kadroya katılan Andreas Cornelius, hocası Abdullah Avcı’nın kendisine olan güvenini ve yönetimin büyük uğraşlarını boşa çıkarmadı. Son haftalarda adeta patlama yaptı.

Üst üste Antalya, Hatay ve Altay karşılaşmalarında rakip fileleri havalandıran Cornelius, son 2 galibiyette zaferin en büyük mimarıydı. 2-0’lık Hatay mücadelesinde 1 gol, 1 asistle yıldızlaşan Danimarkalı forvet, önceki gün de birbirinden güzel 2 golle Altay’ı yıktı. Süper Lig’de toplamda 9 gole ulaşan Cornelius, 10 gollü Karagümrük’ten Pesic’in ardından ikinci sıraya çıktı. Başakşehir’den Okaka’nın da 9 golü var.

35 şutta 9 gol

Fanatik'in haberine göre; 2019-2020 sezonunda 24 golle kral olan Sörloth gittiğinde, pek çok kimse ‘Onun gibisi kolay kolay gelmez’ diyordu fakat Cornelius için artık ‘Kuzey’in yeni kralı’ benzetmesi yapılıyor. Çünkü Danimarkalı yıldız, Sörloth gibi takımı sırtlıyor, Sörloth gibi taraftarları heyecanlandırıyor, Sörloth gibi son vuruşlarda kalitesini konuşturuyor... Öyle ki Cornelius, girdiği pozisyonları gole çevirme açısından da ligin zirvesinde. 35 şutta 9 gol bulan Fırtına’nın ‘Vikingi’ yüzde 25,7 ile 1. sırada.

Kritik anların adamı

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Trabzonspor formasıyla ilk golünü UEFA Avrupa Ligi’ndeki Roma maçında atan Cornelius, devamında hep kritik anlarda sahneye çıktı. 2-0’dan döndürülen Galatasaray maçı, 2-2’lik zorlu Konya deplasmanı ve 1-1 biten Alanya maçlarında fileleri havalandıran Cornelius, Fenerbahçe derbisinde o kritik penaltıyı kazandırdı. Beşiktaş deplasmanında ise son saniyelerde zafer golünü attı. Ardından da Gaziantep, Antalya, Hatay ve Altay ağlarını boş geçmedi. Cornelius’un gol attığı 8 lig maçında Trabzonspor, 15 puanı hanesine yazdırdı.

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