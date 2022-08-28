Son Dakika: Andrea Belotti resmen Roma'da!

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Galatasaray'ın uzun süre transfer listesinde yer aldığı belirtilen Andrea Belotti, Roma'ya transfer oldu.

Torino'yla olan sözleşmesi sona erdikten sonra serbest statüde olan ve Galatasaray'ın transfer gündemine gelen Andrea Belotti, Roma ile sözleşme imzaladı.

Andrea Belotti kimdir?

Andrea Belotti, 20 Aralık 1993 tarihinde İtalya'da dünyaya gelmiştir.

Serie B ekiplerinden Albinoleffe'nin altyapısında futbola başlamıştır. Burada etkili oyunu ile dikkatleri üzerine çeken oyuncu 2013-14 sezonunda Palermo'ya kiralanmış ve 24 maçta 10 gol kaydedince Ocak 2014'te Palermo'ya transfer olmuştur.

2015-2022 yılları arasında ise Torino'da forma giymiştir.

Sağ ayağına hakim olan oyuncu, forvet mevkisinde forma giymektedir.