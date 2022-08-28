Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Son Dakika: Andrea Belotti resmen Roma'da!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Andrea Belotti#Roma
Son Dakika: Andrea Belotti resmen Romada
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2022 17:48

Galatasaray'ın transfer gündemine gelen Andrea Belotti, Roma ile sözleşme imzaladı.

Haberin Devamı

Galatasaray'ın uzun süre transfer listesinde yer aldığı belirtilen Andrea Belotti, Roma'ya transfer oldu.

Torino'yla olan sözleşmesi sona erdikten sonra serbest statüde olan ve Galatasaray'ın transfer gündemine gelen Andrea Belotti, Roma ile sözleşme imzaladı.

Andrea Belotti kimdir?

Andrea Belotti, 20 Aralık 1993 tarihinde İtalya'da dünyaya gelmiştir.

Serie B ekiplerinden Albinoleffe'nin altyapısında futbola başlamıştır. Burada etkili oyunu ile dikkatleri üzerine çeken oyuncu 2013-14 sezonunda Palermo'ya kiralanmış ve 24 maçta 10 gol kaydedince Ocak 2014'te Palermo'ya transfer olmuştur.

2015-2022 yılları arasında ise Torino'da forma giymiştir.

Sağ ayağına hakim olan oyuncu, forvet mevkisinde forma giymektedir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Andrea Belotti#Roma

BAKMADAN GEÇME!

Tarihçi ve Hürriyet yazarı İlber Ortaylı: ‘Bu kadronun savaşı kazanıp Cumhuriyet’i kurması sürpriz değildir’

Tarihçi ve Hürriyet yazarı İlber Ortaylı: ‘Bu kadronun savaşı kazanıp Cumhuriyet’i kurması sürpriz değildir’

#İlber Ortaylı
Katili mi düşürdü Zehra’nın katili saatte gizli

Katili mi düşürdü? Zehra’nın katili saatte gizli

#Zehra Bayır
‘Garanti bir hayat yaşayan insanların risk alan çocuğuyum’

‘Garanti bir hayat yaşayan insanların risk alan çocuğuyum’

#Melez Prens

BAKMADAN GEÇME!

Tarihçi ve Hürriyet yazarı İlber Ortaylı: ‘Bu kadronun savaşı kazanıp Cumhuriyet’i kurması sürpriz değildir’

Tarihçi ve Hürriyet yazarı İlber Ortaylı: ‘Bu kadronun savaşı kazanıp Cumhuriyet’i kurması sürpriz değildir’

#İlber Ortaylı
Katili mi düşürdü Zehra’nın katili saatte gizli

Katili mi düşürdü? Zehra’nın katili saatte gizli

#Zehra Bayır
‘Garanti bir hayat yaşayan insanların risk alan çocuğuyum’

‘Garanti bir hayat yaşayan insanların risk alan çocuğuyum’

#Melez Prens