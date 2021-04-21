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Futbol
Haber Giriş: 21.04.2021 - 12:21 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Andrea Agnelli'den Avrupa Süper Ligi açıklaması! Proje hayata geçmiyor...

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Son Dakika: Andrea Agnelli'den Avrupa Süper Ligi açıklaması! Proje hayata geçmiyor...

Avrupa Süper Ligi kurucu arasında yer alan Juventus'ta Başkan Andrea Agnelli, 6 Premier Lig kulübünün organizasyondan çekilmesinin ardından projenin hayata geçemeyeceğini duyurdu.

Avrupa Süper Ligi kurucu arasında yer alan Juventus'ta Başkan Andrea Agnelli, 6 Premier Lig kulübünün organizasyondan çekilmesinin ardından projenin hayata geçemeyeceğini açıkladı.

Detaylar birazdan...

Son Dakika: Andrea Agnelliden Avrupa Süper Ligi açıklaması Proje hayata geçmiyor...

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