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Son Dakika: Andrea Agnelli'den Avrupa Süper Ligi açıklaması! Proje hayata geçmiyor...
Avrupa Süper Ligi kurucu arasında yer alan Juventus'ta Başkan Andrea Agnelli, 6 Premier Lig kulübünün organizasyondan çekilmesinin ardından projenin hayata geçemeyeceğini duyurdu.
Avrupa Süper Ligi kurucu arasında yer alan Juventus'ta Başkan Andrea Agnelli, 6 Premier Lig kulübünün organizasyondan çekilmesinin ardından projenin hayata geçemeyeceğini açıkladı.
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