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Son Dakika: Andre Onana trafik kazası geçirdi! Araçtan yürüyerek çıktı...

#Andre Onana#Trafik Kazası#Kamerun
Son Dakika: Andre Onana trafik kazası geçirdi Araçtan yürüyerek çıktı...

Ajax forması giyen Kamerunlu kaleci Andre Onana, Cezayir maçı için milli takım kampına giderken yolda trafik kazası çıkardı. 25 yaşındaki eldiven kazadan yara almadan kurtuldu.

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Hollanda temsilcisi Ajax'ın başarılı kalecisi Andre Onana, milli takım kampına giderken geçirdiği trafik kazasından yara almadan kurtuldu.

Dünya Kupası elemeleri kapsamında ülkesinin Cezayir ile oynayacağı maç öncesinde milli takım kampına katılmak için başkent Yaounde'ye doğru yola çıkan Kamerunlu eldiven, Douala'da bulunan tesislere gelmeden trafik kazası geçirdi.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre kazada herhangi bir yara almayan 25 yaşındaki kaleci, hurdaya dönen aracından yürüyerek çıktı.

The Sun'ın ulaştığı kaynaklara göre; Andre Onana, geçirdiği korkutucu kazaya rağmen Cuma günü oynanacak Kamerun - Cezayir maçında kalesini koruyacak.

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#Andre Onana#Trafik Kazası#Kamerun

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