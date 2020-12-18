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GeriFutbol Son Dakika | Anderson Talisca'nın paylaşımına sürpriz 'Beşiktaş' yorumu
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Futbol
Haber Giriş: 18.12.2020 - 12:33 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Anderson Talisca'nın paylaşımına sürpriz 'Beşiktaş' yorumu

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Bir süredir ismi yoğun bir şekilde Beşiktaş ile anılan Anderson Talisca'nın Instagram'dan yaptığı paylaşıma vatandaşı Fernandinho'dan yorum geldi.

Anderson Talisca, yaptığı paylaşımda "Hayat seçimlerden oluşur ve benim seçimim mutlu olmak" sözlerini kullandı.

Talisca'nın Guangzhou'dan takım arkadaşı Fernandinho ise, bu paylaşımın altına "Beşiktaş" yorumu yaptı.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan bu yorum, Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandırdı.

Son Dakika | Anderson Taliscanın paylaşımına sürpriz Beşiktaş yorumu

Son Dakika | Anderson Taliscanın paylaşımına sürpriz Beşiktaş yorumu

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