Son Dakika | Anderson Talisca'nın paylaşımına sürpriz 'Beşiktaş' yorumu
Bir süredir ismi yoğun bir şekilde Beşiktaş ile anılan Anderson Talisca'nın Instagram'dan yaptığı paylaşıma vatandaşı Fernandinho'dan yorum geldi.
Anderson Talisca, yaptığı paylaşımda "Hayat seçimlerden oluşur ve benim seçimim mutlu olmak" sözlerini kullandı.
Talisca'nın Guangzhou'dan takım arkadaşı Fernandinho ise, bu paylaşımın altına "Beşiktaş" yorumu yaptı.
Sosyal medyada kısa sürede yayılan bu yorum, Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandırdı.
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