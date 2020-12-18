Son Dakika | Anderson Talisca'nın paylaşımına sürpriz 'Beşiktaş' yorumu

Anderson Talisca, yaptığı paylaşımda "Hayat seçimlerden oluşur ve benim seçimim mutlu olmak" sözlerini kullandı.

Talisca'nın Guangzhou'dan takım arkadaşı Fernandinho ise, bu paylaşımın altına "Beşiktaş" yorumu yaptı.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan bu yorum, Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandırdı.

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