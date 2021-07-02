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Futbol
Haber Giriş: 02.07.2021 - 15:37 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Anderson Talisca'dan '6 milyon euro' açıklaması

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Son Dakika: Anderson Talisca'dan '6 milyon euro' açıklaması

2016-2018 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca, Al Nassr'a attığı imza sonrası değerlendirmeler yaptı. Talisca, Arabistan'a para için gitmediğini ifade etti.

Beşiktaş'ın formasını 2016-18 arası giyen ve 80 maçta 27 gol atıp 1 de şampiyonluk yaşayan Anderson Talisca, Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımına transfer olmuştu.

Çin'in Guangzhou Evergrande takımından Al Nassr'a imza atan Talisca'nın yıllık 6 milyon Euro kazanacağı haberleri ülke basınına yansıdı.

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Brezilya’da yayın yapan UOL Esporte’ye açıklamalarda bulunan Talisca, "Buraya sadece para için gelmedim. Arabistan’a transfer olan oyuncuların prestij kaybettiğini düşünüyorlar. Bu yanlış. Prestij sahadadır" diye konuştu.

Beşiktaş günleriyle Talisca;

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