Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Son Dakika: Anderson Talisca Türkiye'ye dönüyor iddiası!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Talisca#Fenerbahçe
Son Dakika: Anderson Talisca Türkiyeye dönüyor iddiası
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2022 15:25

Yaz transfer döneminde ismi sık sık Türk takımlarıyla anılan Anderson Talisca, devre arasında sürpriz Süper Lig ekibine geri dönmeye hazırlanıyor.

Haberin Devamı

Yaz transfer döneminde ismi sık sık Türk takımlarıyla anılan Anderson Talisca, devre arasında sürpriz Süper Lig ekibine geri dönmeye hazırlanıyor.

Suudi Arabistan ekibi Al-Nasr'da forma giyen Brezilyalı yıldız oyuncu Anderson Talisca, bir dönem Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla boy göstermişti. Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde adından sıklıkla söz ettiren Talisca, taraftarların da sevgilisi haline gelmişti. Siyah beyazlılar, o dönem 2 yıllığına kiraladığı Talisca, 16/17 ve 17/18 sezonları arasında siyah-beyazlı formayı giydi.Kara Kartal formasıyla hem Şampiyonlar Ligi hem de Süper Lig'de golleriyle ön plana çıkan Brezilyalı yıldız, toplamda 80 maçta forma giydi. 80 maçta 37 gol ve 14 asist yapan Talisca, 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

YENİ ADRESİ BELLİ OLUYOR

Haberin Devamı

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr forması giyen Anderson Talisca'nın gelecek sezon Türkiye'ye gelme ihtimalinin güçlü olduğu iddia edildi. Arap ekibiyle sözleşmesi 2024 yılında bitecek olan Talisca'nın uygun bir bedelle bonservisini eline alması bekleniyor.

Sabah'ın haberine göre; yaz transfer döneminde takımdan ayrılma ihtimali olan ama yapılan ısrar sonrası kalmaya ikna olan 28 yaşındaki yıldızın Avrupa'da futbol oynamak istediği öğrenildi.

ANDERSON TALİSCA TÜRKİYE YOLCUSU

Ülkesi Brezilya'nın köklü takımlarından da teklif aldığı söylenen Talisca'nın Türkiye seçeneğini de değerlendirebileceği bildirildi. Daha önce Beşiktaş ile Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan sambacının bu kez Galatasaray ya da Fenerbahçe 'den birine gidebileceği konuşuluyor. Al-Nassr'ın yeni sezonda oynadığı ilk 7 lig maçında 5 kez oynayan Talisca, 4 gol atarak taraftarların sevgisini kazandı. Son oynanan ve 4-1 kazanılan Al-Adalah maçında 90 dakika sahada kalan yıldız futbolcu, 1 gol attı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Talisca#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!

BÜYÜK KAPIŞMA | Sağlık için hangisi daha faydalı Kahve mi çay mı

BÜYÜK KAPIŞMA | Sağlık için hangisi daha faydalı? Kahve mi çay mı?

#Kahve
Türkiye’de mutlaka görülmesi gereken mağaralar | 7 ŞEHİR 10 ADRES

Türkiye’de mutlaka görülmesi gereken mağaralar | 7 ŞEHİR 10 ADRES

#Rota
Balkondaki görünmez tehlike: Kumru yuvadan uçunca bile risk devam ediyor

Balkondaki görünmez tehlike: Kumru yuvadan uçunca bile risk devam ediyor!

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

BÜYÜK KAPIŞMA | Sağlık için hangisi daha faydalı Kahve mi çay mı

BÜYÜK KAPIŞMA | Sağlık için hangisi daha faydalı? Kahve mi çay mı?

#Kahve
Türkiye’de mutlaka görülmesi gereken mağaralar | 7 ŞEHİR 10 ADRES

Türkiye’de mutlaka görülmesi gereken mağaralar | 7 ŞEHİR 10 ADRES

#Rota
Balkondaki görünmez tehlike: Kumru yuvadan uçunca bile risk devam ediyor

Balkondaki görünmez tehlike: Kumru yuvadan uçunca bile risk devam ediyor!

#Sağlık