Son Dakika: Anderson Talisca Türkiye'ye dönüyor iddiası!

Haberin Devamı

Yaz transfer döneminde ismi sık sık Türk takımlarıyla anılan Anderson Talisca, devre arasında sürpriz Süper Lig ekibine geri dönmeye hazırlanıyor.

Suudi Arabistan ekibi Al-Nasr'da forma giyen Brezilyalı yıldız oyuncu Anderson Talisca, bir dönem Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla boy göstermişti. Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde adından sıklıkla söz ettiren Talisca, taraftarların da sevgilisi haline gelmişti. Siyah beyazlılar, o dönem 2 yıllığına kiraladığı Talisca, 16/17 ve 17/18 sezonları arasında siyah-beyazlı formayı giydi.Kara Kartal formasıyla hem Şampiyonlar Ligi hem de Süper Lig'de golleriyle ön plana çıkan Brezilyalı yıldız, toplamda 80 maçta forma giydi. 80 maçta 37 gol ve 14 asist yapan Talisca, 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

YENİ ADRESİ BELLİ OLUYOR

Haberin Devamı

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr forması giyen Anderson Talisca'nın gelecek sezon Türkiye'ye gelme ihtimalinin güçlü olduğu iddia edildi. Arap ekibiyle sözleşmesi 2024 yılında bitecek olan Talisca'nın uygun bir bedelle bonservisini eline alması bekleniyor.

Sabah'ın haberine göre; yaz transfer döneminde takımdan ayrılma ihtimali olan ama yapılan ısrar sonrası kalmaya ikna olan 28 yaşındaki yıldızın Avrupa'da futbol oynamak istediği öğrenildi.

ANDERSON TALİSCA TÜRKİYE YOLCUSU

Ülkesi Brezilya'nın köklü takımlarından da teklif aldığı söylenen Talisca'nın Türkiye seçeneğini de değerlendirebileceği bildirildi. Daha önce Beşiktaş ile Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan sambacının bu kez Galatasaray ya da Fenerbahçe 'den birine gidebileceği konuşuluyor. Al-Nassr'ın yeni sezonda oynadığı ilk 7 lig maçında 5 kez oynayan Talisca, 4 gol atarak taraftarların sevgisini kazandı. Son oynanan ve 4-1 kazanılan Al-Adalah maçında 90 dakika sahada kalan yıldız futbolcu, 1 gol attı.