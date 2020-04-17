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Futbol
Haber Giriş: 17.04.2020 - 20:09,Son Güncelleme:

Son Dakika | Anderlecht'ten açıklama! "Nasri'yi bulamıyoruz"

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Son Dakika | Anderlecht'ten açıklama! "Nasri'yi bulamıyoruz"
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Belçika ekibi Anderlecht, tüm aramalarına karşın Samir Nasri'ye ulaşamadığını açıkladı.

Bir dönem Antalyaspor'da forma giyen Samir Nasri için Belçika'dan flaş bir açıklama yapıldı.

Anderlecht, üm aramalarına karşın Samir Nasri'ye ulaşamadığını açıkladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle Belçika'dan ayrılan 32 yaşındaki Nasri'nin nerede olduğuna dair bir bilgilerinin olmadığı açıklandı.

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