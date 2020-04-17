Son Dakika | Anderlecht'ten açıklama! "Nasri'yi bulamıyoruz"

Bir dönem Antalyaspor'da forma giyen Samir Nasri için Belçika'dan flaş bir açıklama yapıldı.

Anderlecht, üm aramalarına karşın Samir Nasri'ye ulaşamadığını açıkladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle Belçika'dan ayrılan 32 yaşındaki Nasri'nin nerede olduğuna dair bir bilgilerinin olmadığı açıklandı.