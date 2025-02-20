Son dakika: Anderlecht - Fenerbahçe maçında ırkçı olay! Anons yapıldı, hakem ve futbolcular soyunma odasına gitti...

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UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında temsilcimiz Fenerbahçe ile Belçika ekibi Anderlecht karşı karşıya geldi.

Sarı - lacivertliler 4. dakikada Youssef En-Nesyri'nin golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşma Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle devam ederken dikkat çeken bir olay yaşandı.

HAKEM SOYUNMA ODASINA GİTTİ

8. dakikada tribünlerde yaşanan bir kargaşa sonrası futbolcular, olay bölgesine doğru koştu. Hakem ise karşılaşmaya ara verdi ve yardımcılarıyla birlikte soyunma odasına gitti. İki takım futbolcuları da hakemin kararı sonrası soyunma odasının yolunu tuttu.

FENERBAHÇE TARAFTARINA SALDIRILDI

Müsabakanın yayıncısı TRT'nin aktardığı bilgiye göre, karşı tribünde bulunan bir Fenerbahçe taraftarına saldırı gerçekleştirildi.

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OSAYI, GÜVENLİĞİ UYARDI

Ayrıca Fenerbahçeli Bright Osayi-Samuel'in, saldırıya uğrayan taraftarı korumak için güvenlik güçlerini birçok kez yönlendirmeye çalıştığı görüldü.

ANONS YAPILDI

Öte yandan stadyumda seyircilerin "ırkçı" davranışlarını durdurması için anons yapıldı. Anonsta şu ifadeler kullanıldı:

"Lütfen dikkat, bu önemli bir güvenlik duyurusudur. Bazı seyircilerin maçı olumsuz etkileyen ırkçı davranışları nedeniyle hakem, maçı durdurmak zorunda kalabileceğini belirtmiştir. Seyircilerin ırkçı davranışlara devam etmesi durumunda maçın durdurulacağından ve tatil edileceğinden kuşkunuz olmasın"

HAKEM VE FUTBOLCULAR GERİ DÖNDÜ

Yaklaşık 10 dakikalık aranın ardından hakem ve futbolcular sahaya geldi ve müsabaka kaldığı yerden yeniden başladı.